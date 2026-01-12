مباريات الأمس
"صلاح ضد لامين يامال".. الكشف عن موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية

كتب - يوسف محمد:

07:32 م 12/01/2026
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، مواجهة منتخب مصر وديا في نهاية مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أنه سيلاقي المنتخب المصري في مباراة ودية، يوم 30 مارس المقبل 2026، على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ويستعد المنتخب المصري ونظيره الإسباني، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

ويذكر أن منتخب مصر، يخوض يوم الأربعاء المقبل 14 يناير الجاري، مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، في تمام الساعة السابعة مساءً.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي، على حساب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

"رفقة ميسي وزيدان".. 5 صور لظهور محمد صلاح في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وإسبانيا موعد مباراة مصر وإسبانيا محمد صلاح لامين يامال

