ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم أفريقيا
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت اليوم الثلاثاء العديد من مباريات القوية المليئة بالندية والإثارة المؤهلة لكأس العالم 2026/2025، وشهدت العديد من تسجيل العديد من الأهداف.
ومن أبرز مباريات اليوم، تعادل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، وخسارة الكاميرون أمام الراس الأخضر بهدف دون رد.
وجاء ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم أفريقيا بعد منافسات قوية لحلم الصعود إلى كأس العالم كالتالي:
ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- مصر - 20 نقطة
2- بوركينا فاسو - 15 نقطة
3- سيراليون - 12 نقطة
4- غينيا بيساو - 10 نقاط
5- أثيوبيا - 6 نقاط
6- جيبوتي - نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- السنغال - 18 نقطة
2- الكونغو الديمقراطية - 16 نقطة
3- السودان - 12 نقطة
4- توغو - 7 نقاط
5- موريتانيا - 6 نقاط
6- جنوب السودان - 4 نقاط
ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- جنوب أفريقيا - 17 نقطة
2- بنين - 12 نقطة
3- نيجيريا - 11 نقطة
4- رواندا - 11 نقطة
5- ليسوتو - 7 نقاط
6- زيمبابوي - 4 نقاط
ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- الرأس الأخضر - 19 نقطة
2- الكاميرون - 15 نقطة
3- ليبيا - 14 نقطة
4- أنجولا - 8 نقاط
5- موريشيوس - 6 نقاط
6- إسواتيني - نقطتين
ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- المغرب - 18 نقطة
2- تنزانيا - 10 نقاط
3- النيجر - 9 نقاط
4- زامبيا - 6 نقاط
5- جمهورية الكونغو - نقطة واحدة
6- إريتريا - بدون نقاط
ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- كوت ديفوار - 20 نقطة
2- الجابون - 19 نقطة
3- بوروندي - 10 نقاط
4- كينيا - 9 نقاط
5- جامبيا - 7 نقاط
6- سيشيل - بدون نقاط
ترتيب المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- الجزائر - 19 نقطة
2- أوغندا - 15 نقطة
3- موزمبيق - 15 نقطة
4- غينيا - 11 نقطة
5- بوتسوانا - 9 نقاط
6- الصومال - نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- تونس - 22 نقطة
2- ناميبيا - 15 نقطة
3- ليبيريا - 11 نقطة
4- مالاوي - 10 نقاط
5- غينيا الاستوائية - 10 نقاط
6- ساو تومي - بدون نقاط
ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم افريقيا
1- غانا - 19 نقطة
2- مدغشقر - 16 نقطة
3- جزر القمر - 15 نقطة
4- مالي - 12 نقطة
5- أفريقيا الوسطى - 5 نقاط
6- تشاد - نقطة واحدة
