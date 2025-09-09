كتب - محمد عبد السلام:



أقيمت اليوم الثلاثاء العديد من مباريات القوية المليئة بالندية والإثارة المؤهلة لكأس العالم 2026/2025، وشهدت العديد من تسجيل العديد من الأهداف.



ومن أبرز مباريات اليوم، تعادل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، وخسارة الكاميرون أمام الراس الأخضر بهدف دون رد.



وجاء ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم أفريقيا بعد منافسات قوية لحلم الصعود إلى كأس العالم كالتالي:



ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو - 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- أثيوبيا - 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة



ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- السنغال - 18 نقطة

2- الكونغو الديمقراطية - 16 نقطة

3- السودان - 12 نقطة

4- توغو - 7 نقاط

5- موريتانيا - 6 نقاط

6- جنوب السودان - 4 نقاط



ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- جنوب أفريقيا - 17 نقطة

2- بنين - 12 نقطة

3- نيجيريا - 11 نقطة

4- رواندا - 11 نقطة

5- ليسوتو - 7 نقاط

6- زيمبابوي - 4 نقاط



ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- الرأس الأخضر - 19 نقطة

2- الكاميرون - 15 نقطة

3- ليبيا - 14 نقطة

4- أنجولا - 8 نقاط

5- موريشيوس - 6 نقاط

6- إسواتيني - نقطتين



ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- المغرب - 18 نقطة

2- تنزانيا - 10 نقاط

3- النيجر - 9 نقاط

4- زامبيا - 6 نقاط

5- جمهورية الكونغو - نقطة واحدة

6- إريتريا - بدون نقاط



ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- كوت ديفوار - 20 نقطة

2- الجابون - 19 نقطة

3- بوروندي - 10 نقاط

4- كينيا - 9 نقاط

5- جامبيا - 7 نقاط

6- سيشيل - بدون نقاط



ترتيب المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- الجزائر - 19 نقطة

2- أوغندا - 15 نقطة

3- موزمبيق - 15 نقطة

4- غينيا - 11 نقطة

5- بوتسوانا - 9 نقاط

6- الصومال - نقطة واحدة



ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- تونس - 22 نقطة

2- ناميبيا - 15 نقطة

3- ليبيريا - 11 نقطة

4- مالاوي - 10 نقاط

5- غينيا الاستوائية - 10 نقاط

6- ساو تومي - بدون نقاط



ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم افريقيا



1- غانا - 19 نقطة

2- مدغشقر - 16 نقطة

3- جزر القمر - 15 نقطة

4- مالي - 12 نقطة

5- أفريقيا الوسطى - 5 نقاط

6- تشاد - نقطة واحدة