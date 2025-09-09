مصرع مصارع روسي في حادث مأساوي

كتبت-هند عواد:

أعلن اتحاد جمهورية القرم الروسية للمصارعة، وفاة المصارع الروسي الشاب أزامات ياهوتلوف، صاحب الـ20 عاما، في حادث مأساوي.

وتوفي أزامات ياهوتلوف، يوم الجمعة الماضي، بعد حادث مأساوي أثناء السباحة، في مدينة فيودوسيا، وقال اتحاد المصارعة، إنه أحد أكثر الرياضيين الواعدين في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية، كان أزامات ياهوتلوف مرشحا لنيل لقب "ماستر الرياضة" في روسيا، بعدما حقق عدة إنجازات، بينها الميدالية الفضية في "سبارتاكيات الشباب الروسي".

