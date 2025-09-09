مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

مصرع مصارع روسي في حادث مأساوي

05:25 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وفاة مصارع روسي في حادث مأساوي

background

كتبت-هند عواد:

أعلن اتحاد جمهورية القرم الروسية للمصارعة، وفاة المصارع الروسي الشاب أزامات ياهوتلوف، صاحب الـ20 عاما، في حادث مأساوي.

وتوفي أزامات ياهوتلوف، يوم الجمعة الماضي، بعد حادث مأساوي أثناء السباحة، في مدينة فيودوسيا، وقال اتحاد المصارعة، إنه أحد أكثر الرياضيين الواعدين في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية، كان أزامات ياهوتلوف مرشحا لنيل لقب "ماستر الرياضة" في روسيا، بعدما حقق عدة إنجازات، بينها الميدالية الفضية في "سبارتاكيات الشباب الروسي".

وفاة مصارع روسي حادث مأساوي أزامات ياهوتلوف
