ارتدتها صديقة إيكاردي.. سعر حقيبة ميسي في معسكر الأرجنتين

كتبت-هند عواد:

وصل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لمباراتي فنزويلا والإكوادور، في تصفيات كأس العالم 2026، وظهر اللاعب بحقيبة يصل سعرها إلى 99 ألف دولار.

حمل ليونيل ميسي حقيبة من نوع Hermes Haut à Courroies Cargo 40، وتعتبر إحدى القطع الحصرية في المجموعة الفرنسية.

ووفقا لموقع "1stdibs"، وصل سعر حقيبة ميسي إلى 99 ألف دولار أمريكي، ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها، إذ سبق وأهداها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي إلى صديقته.