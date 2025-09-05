مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

ارتدتها صديقة إيكاردي.. سعر حقيبة ميسي في معسكر الأرجنتين

09:00 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (3)
  • عرض 8 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (4)
  • عرض 8 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (5)
  • عرض 8 صورة
    ميسي يظهر بحقيبها غالية (1)
  • عرض 8 صورة
    ميسي يظهر بحقيبها غالية (2)
  • عرض 8 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (2)
  • عرض 8 صورة
    صديقة إيكاردي ترتدي نفس حقيبة ميسي
background

كتبت-هند عواد:

وصل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لمباراتي فنزويلا والإكوادور، في تصفيات كأس العالم 2026، وظهر اللاعب بحقيبة يصل سعرها إلى 99 ألف دولار.

حمل ليونيل ميسي حقيبة من نوع Hermes Haut à Courroies Cargo 40، وتعتبر إحدى القطع الحصرية في المجموعة الفرنسية.

ووفقا لموقع "1stdibs"، وصل سعر حقيبة ميسي إلى 99 ألف دولار أمريكي، ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها، إذ سبق وأهداها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي إلى صديقته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ليونيل ميسي حقيبة ميسي معسكر الأرجنتين ماورو إيكاردي
