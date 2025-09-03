مباريات الأمس
محمد صلاح يكشف سرا عن لاعب ليفربول الجديد

04:22 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

كشف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اللاعب المنضم حديثا إلى الريدز، ولم يتمكن من الاندماج معه.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر صحفية "ميرور": "حتى الآن لم أفهم كيفية التواصل مع إيكيتيكي، كما كان الحال مع داروين نونيز أو لويس دياز، أو مع ديوجو جوتا سابقا كنت أعرف دائما من أين أبدأ مع ديوجو أو داروين، وأعرف أسلوب لعبهما جيدا لكن مع إيكيتيكي ما زال الوضع جديدا".

واختتم صلاح: "أحيانا أحتاج الكرة في الملعب وأحيانا نحتاجها في المساحات نحاول إيجاد ذلك من خلال جلسات التدريب أو مقاطع الفيديو التي يوضحها لنا المدرب سأجد الحل قريبا لأن ذلك سيساعدني أيضا على تطوير أسلوب لعبي".

محمد صلاح ليفربول هوجو
