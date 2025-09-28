بعد التأخر بهدف.. أرسنال يخطف فوزا قاتلا من نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف أرسنال فوزا قاتلا من نيوكاسل يونايتد الذي كان يتقدم بهدف حتى الدقيقة 84، حيث فاز الجانرز بهدفين مقابل هدف.

وافتتح المهاجم الألماني نيك فولتماده التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 34، قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول.

وسجل الإسباني ميكيل ميرينو هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 84، وخطب المدافع البرازيلي جابرييل الفوز في الدقيقة 90+6.

واحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

