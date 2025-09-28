نيمار يقاضي صحفيا برازيليا اتهمه بـ "الإدمان".. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

اتخذ نيمار إجراءات قانونية بعد اتهامه بـ "إدمان الويسكي ومشروبات الطاقة" بالإضافة إلى "ممارسة الألعاب في وقت متأخر من الليل"مما يؤثر على زملائه في الفريق.

ورد ممثلو نجم منتخب البرازيل ونادي سانتوس البالغ من العمر 33 عاما، وكالة "إن آر سبورتس"، علناً على ما وصفوه بالاتهامات "التشهيرية والكاذبة" التي وجهها الصحفي رودولفو جوميز.

ونشر جوميز مقطع فيديو على قناته التي تحمل اسم "Futeboteco"، قال فيه: "إنه مدمن على الويسكي مع مشروبات الطاقة، ويدخن الشيشة، ولا يذهب إلى الفراش إلا في الساعة 4:00-5:00 صباحًا".

وأضاف أن نيمار لن يلعب مرة أخرى هذا العام، وزعم أن عادات نيمار في السهر لساعات متأخرة من الليل لها تأثير على زملائه في الفريق.

وقال جوميز إن جلسات التدريب تم تأجيلها من أجل أن يتمكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من الحضور.

🚨 Neymar NÃO joga mais em 2025. Segundo informações de Rodolfo Gomes, o atacante do Santos não terá tempo de recuperação para voltar a jogar neste ano. A fonte ainda fala: “Ele tá viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4/5h da manhã…” 🎥 @Rodox_Gomes pic.twitter.com/htoEo8Kut3 — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) September 25, 2025

ويزعم أيضًا أن رئيس سانتوس الجديد خوان بابلو فويفودا يفكر في نقل التدريب إلى وقت مبكر، من أجل "كشف القضية بشكل غير مباشر".

وكررت وسائل إعلام برازيلية أخرى ادعاءات جوميز، مما تسبب في إثارة جدل إعلامية حول نيمار، الذي لا يبتعد أبدا عن دائرة الضوء.

ولم يتأخر ممثلوه في الرد، حيث صرحوا: "يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية لمحاسبة المتورطين".

ويعاني نيمار من مشكلة عضلية، وخلال تدريب سانتوس في 18 سبتمبر، تعرض لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الرباعية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى نوفمبر.