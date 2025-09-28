مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

36 26
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

41 25
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

بينهم سام مرسي وبوجبا.. 48 رياضيًا يوقعون على عريضة استبعاد إسرائيل من البطولات الاوروبية

كتب : محمد القرش

06:29 م 28/09/2025

النجم الفرنسي بول بوجبا

وقعت مجموعة مكونة من 48 رياضيا، من بينهم بول بوجبا، على عريضة تطالب باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الدولية، ردا على تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.


وكان انتشرت تقارير صحفية تفيد بأن قطر أحد أكبر الداعمين الماليين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تضغط من أجل إجراء تصويت على مكان المنتخب الإسرائيلي في مسابقاته بعد الضربة الإسرائيلية على الدوحة.


ونفى مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم التقارير التي تُفيد بقرب إجراء تصويت، وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن اجتماعهم القادم مُقرر في 3 ديسمبر، إلا أن التقرير أشار إلى أن قطر تُطالب بعقد اجتماع طارئ.


وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أن الضغط بدأ يتزايد على السلطات لاتخاذ إجراءات ضد دولة ترتكب جرائم حرب، كما حدث مع روسيا منذ الصراع مع أوكرانيا.


ونقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فأن مجموعة من 48 رياضيًا قررت التوقيع على عريضة تطالب بطرد إسرائيل والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية.


وقد وقّع بول بوجبا، لاعب نادي موناكو، على هذه المبادرة، وقرر لاعب موناكو الانضمام إلى حكيم زياش، وقائد إيبسويتش السابق سام مرسي، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي.

بول بوجبا سام مرسي استبعاد إسرائيل البطولات الاوروبية

