وقعت مجموعة مكونة من 48 رياضيا، من بينهم بول بوجبا، على عريضة تطالب باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الدولية، ردا على تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.



وكان انتشرت تقارير صحفية تفيد بأن قطر أحد أكبر الداعمين الماليين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تضغط من أجل إجراء تصويت على مكان المنتخب الإسرائيلي في مسابقاته بعد الضربة الإسرائيلية على الدوحة.



ونفى مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم التقارير التي تُفيد بقرب إجراء تصويت، وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن اجتماعهم القادم مُقرر في 3 ديسمبر، إلا أن التقرير أشار إلى أن قطر تُطالب بعقد اجتماع طارئ.



وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أن الضغط بدأ يتزايد على السلطات لاتخاذ إجراءات ضد دولة ترتكب جرائم حرب، كما حدث مع روسيا منذ الصراع مع أوكرانيا.



ونقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فأن مجموعة من 48 رياضيًا قررت التوقيع على عريضة تطالب بطرد إسرائيل والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية.



وقد وقّع بول بوجبا، لاعب نادي موناكو، على هذه المبادرة، وقرر لاعب موناكو الانضمام إلى حكيم زياش، وقائد إيبسويتش السابق سام مرسي، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي.