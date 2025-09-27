مباريات الأمس
سقوط ليفربول واليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

10:35 م 27/09/2025 تعديل في 28/09/2025

كريستال بالاس يفوز على ليفربول

انتهت مباريات الدوري الإنجليزي التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة اليوم السبت، حيث شهدت العديد من الأهداف والمفاجآت.

وسقط ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف، بينما فاز برينتفورد على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

نتائج الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال بالاس - (1-2)

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - (1-3)

ليدز ضد بورنموث - (2-2)

تشيلسي ضد برايتون - (1-3)

مانشستر سيتي ضد بيرنلي - (5-1)

سندرلاند ضد نوتنجهام فورست - (1-0)

توتنهام هوتسبير ضد توتنهام - (1-1)

ومن المقرر أن تُختتم مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الإثنين، بمباراة إيفرتون ضد وست هام يونايتد.

نتائج الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد تشيلسي مانشستر سيتي ليفربول ضد كريستال بالاس
