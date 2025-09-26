أرني سلون يعلن انتهاء موسم لاعب الفريق بسبب الإصابة

قدم أرني سلوت مدرب ليفربول تحديثًا بشأن الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق، جيوفاني ليوني، في مباراة ساوثهامبتون بكأس كاراباو.

وسقط ليوني بعد تدخل على خط التماس في الدقيقة 81 واحتاج إلى مساعدة الطاقم الطبي لمغادرة الملعب.

وأفاد سلوت بعد المباراة أن الإيطالي سيحتاج إلى المزيد من الاختبارات للحصول على تشخيص كامل للمشكلة، والتي أظهرت الآن أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي اليوم: "إنه ليس بخير لأنه أصيب في الرباط الصليبي الأمامي وهذا يعني أنه سيغيب لمدة عام".

وأضاف: "كونه صغيرًا جدًا وقادمًا إلى بلد جديد ولعب بشكل جيد في مباراته الأولى، من الصعب جدًا أن يتقبل الجانب الإيجابي".

واختتم الهولندي: "لا يوجد جانب إيجابي أبدًا، لكنك تحاول دائمًا النظر إلى الجانب الإيجابي وهو أنه لا يزال صغيرًا جدًا، لذلك لديه سنوات عديدة بعد تعافيه من إصابة قوية مثل تلك".

ويلاقي ليفربول نظيره كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.