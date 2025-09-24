إعلامي سعودي يسخر من فوز بيراميدز على أهلي جدة

أول تعليق من كرونوسلاف يوريسيتش بعد الفوز على أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، على فوز بيراميدز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث.

وقال وليد الفراج مازحًا في تصريحات عبر برنامجه: "حتى أنت يا بيراميدز، مع احترامي وتقديري وإجلالي، الأهلي المصري ومشيناها، والزمالك مبلوعة، لكن بيراميدز أيضًا؟ الأهلي خسر 3-1، لكن بيراميدز فريق ثقيل وجميل، وينقل الكرة كما يقول الكتاب، يوجد مغناطيس بين اللاعبين".

وأضاف: "الجميع يعرف ماذا يفعل، وما أثّر فيّ هو جماهير الأهلي، معهم فريق جميل ولديه حماس وقدرة على تعديل النتيجة في الشوط الثاني، والأمل كان في الريمونتادا".

وتوّج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ويلعب على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، ثم النهائي أمام باريس سان جيرمان.

