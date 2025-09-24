مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

إعلامي سعودي يسخر من فوز بيراميدز على أهلي جدة

كتب : مصراوي

10:38 ص 24/09/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الإعلامي السعودي وليد الفراج
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (6)
  • عرض 16 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (9)
  • عرض 16 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (3)
  • عرض 16 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (5)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (2)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (5)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (4)
  • عرض 16 صورة
    احتفال بيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    مدرب بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، على فوز بيراميدز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث.

وقال وليد الفراج مازحًا في تصريحات عبر برنامجه: "حتى أنت يا بيراميدز، مع احترامي وتقديري وإجلالي، الأهلي المصري ومشيناها، والزمالك مبلوعة، لكن بيراميدز أيضًا؟ الأهلي خسر 3-1، لكن بيراميدز فريق ثقيل وجميل، وينقل الكرة كما يقول الكتاب، يوجد مغناطيس بين اللاعبين".

وأضاف: "الجميع يعرف ماذا يفعل، وما أثّر فيّ هو جماهير الأهلي، معهم فريق جميل ولديه حماس وقدرة على تعديل النتيجة في الشوط الثاني، والأمل كان في الريمونتادا".

وتوّج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ويلعب على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، ثم النهائي أمام باريس سان جيرمان.اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بيراميدز وأهلي جدة وليد الفراج
الخبر التالى:
بسعر لاعب احتياطي.. إعلامي سعودي يشيد بأداء فيستون ماييلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة