مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 3
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

9 صور ترصد أجواء الاحتفالية قبل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

كتب : مصراوي

10:27 م 23/09/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (4)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (7)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (8)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (9)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (10)
  • عرض 9 صورة
    خلال احتفالية بيراميدز والأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

رصدت عدسة كاميرا الملعب لقطات من الاحتفالية الخاصة ببطولة كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، وذلك قبيل انطلاق مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ووثّقت الكاميرات لحظة احتفال ملعب مدينة الملك عبدالله بهذه المناسبة، وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري لافت من مشجعي الأهلي السعودي والجمهور السعودي بشكل عام.

وامتلأت مدرجات الملعب بالأعلام الخضراء، وسط هتافات وتشجيع حماسي من الجماهير، التي أضفت طابعاً احتفالياً مميزاً على أجواء المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس أفريقيا مباراة بيراميدز والأهلي السعودي الأهلي السعودي كأس إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار