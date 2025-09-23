9 صور ترصد أجواء الاحتفالية قبل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

رصدت عدسة كاميرا الملعب لقطات من الاحتفالية الخاصة ببطولة كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، وذلك قبيل انطلاق مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ووثّقت الكاميرات لحظة احتفال ملعب مدينة الملك عبدالله بهذه المناسبة، وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري لافت من مشجعي الأهلي السعودي والجمهور السعودي بشكل عام.

وامتلأت مدرجات الملعب بالأعلام الخضراء، وسط هتافات وتشجيع حماسي من الجماهير، التي أضفت طابعاً احتفالياً مميزاً على أجواء المباراة.