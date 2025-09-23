ديمبلي من كثرة الإصابات مع برشلونة لحصد الذهب مع باريس سان جيرمان

حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين الموافق 22 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان

وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان الوحيد اللاعب المغربي نايف أكرد في وقت مبكر من المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة.

جدول ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز رفع فريق مارسيليا نقاطه إلى 9 نقاط، ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد باريس عند النقطة 12 ورغم الخسارة يبقى باريس في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

