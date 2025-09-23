لحظة مروعة للاعب كرة قدم أمريكية يكسر العمود الفقري لمنافسه (صور)

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

تعرض لاعب كرة قدم أمريكية لإصابة مروعة في العمود الفقري، بعد ما تدخل عليه منافسه بقوة بسبب خلاف بينهما.

وحدثت هذه الحادثة المروعة خلال الربع الثالث من مباراة بين فريقي ليكشور وكالامازو سنترال، عندما دخل مدافع يبلغ من العمر 15 عامًا من فريق لانسرز في مشادة مع لاعب من الفريق المنافس.

وبعد أن ابتعدت اللعبة عن المواجهة الفردية بين الاثنين، مع سقوط اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا على الأرض، ترك لاعب خط الهجوم من كالامازو سنترال قدميه وهبط بكامل وزن جسمه على منافسه.

وقالت والدة الصبي، كورتني ميمز، لـ WSBT إن ابنها، لن يتمكن من استكمال الموسم بسبب تعرضه للإصابة بكسر في العمود الفقري.

ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم فرض أي عقوبة على لاعب فريق كالامازو سنترال بسبب التدخل غير المبرر على منافسه.