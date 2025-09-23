مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

لحظة مروعة للاعب كرة قدم أمريكية يكسر العمود الفقري لمنافسه (صور)

كتب : مصراوي

04:00 ص 23/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لاعب كرة القدم الامريكية المصاب
  • عرض 3 صورة
    إصابة مروعة للاعب كرة قدم أمريكي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض لاعب كرة قدم أمريكية لإصابة مروعة في العمود الفقري، بعد ما تدخل عليه منافسه بقوة بسبب خلاف بينهما.

وحدثت هذه الحادثة المروعة خلال الربع الثالث من مباراة بين فريقي ليكشور وكالامازو سنترال، عندما دخل مدافع يبلغ من العمر 15 عامًا من فريق لانسرز في مشادة مع لاعب من الفريق المنافس.

وبعد أن ابتعدت اللعبة عن المواجهة الفردية بين الاثنين، مع سقوط اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا على الأرض، ترك لاعب خط الهجوم من كالامازو سنترال قدميه وهبط بكامل وزن جسمه على منافسه.

وقالت والدة الصبي، كورتني ميمز، لـ WSBT إن ابنها، لن يتمكن من استكمال الموسم بسبب تعرضه للإصابة بكسر في العمود الفقري.

ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم فرض أي عقوبة على لاعب فريق كالامازو سنترال بسبب التدخل غير المبرر على منافسه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرة قدم أمريكية صابة مروعة يكشور الامازو سنترال انسرز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل