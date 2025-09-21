مشاهد هزلية في دوري الشامبيونشيب بسبب مباراة بلاكبيرن وإيبسويتش

كتب - محمد القرش:

ينتظر نادي بلاكبيرن روفرز معرفة ما إذا كان سيحصلون على الثلاث نقاط، بعد إلغاء مباراتهم مع إيبسويتش تاون في دوري الشامبيونشيب.

وتقدم فريق بلاكبيرن هدف نظيف قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة بعد أن سجل تود كانتويل هدف التقدم من ركلة جزاء وطرد جاكوب جريفز لاعب إيبسويتش.

ولكن تم إلغاء المباراة بسبب الأمطار الغزيرة، ولم يتمكن الطاقم الفني من إعادة الملعب إلى حالته القابلة للعب.

وينتظر بلاكبيرن الآن قرار لجنة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمعرفة ما إذا كان سيحصد النقاط الثلاث أم سيضطر إلى إعادة المباراة.

واضطر المشجعون إلى الانتظار لمدة 25 دقيقة تقريبا لمعرفة ما إذا كانت المباراة ستستأنف، ولكن في النهاية تم اتخاذ القرار بإنهائها.

وكتب بلاكبيرن على موقع" X": "بسبب غمر الملعب بالمياه، ألغى الحكم المباراة".

وأضاف: "سيتم اتخاذ القرار بشأن إعادة المباراة بالكامل من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الوقت المناسب".

وبالنسبة للمباريات الملغية، تنص قواعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ما يلي: "يجب أن تكون مدة جميع مباريات الدوري 90 (تسعين) دقيقة.

ولكن أي مباراة في الدوري تقل مدتها لأي سبب كان عن 90 دقيقة يجوز اعتبارها مباراة مكتملة أو إعادتها بالكامل أو جزئيًا وفقًا لأي شروط وأحكام يحددها المجلس وفقًا لتقديره المطلق ويجب لعبها وفقًا لهذه اللوائح وقواعد اتحاد كرة القدم على التوالي وبموجب قوانين اللعبة كما وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي حالة وجود تعارض بين أي من القواعد واللوائح والقوانين المذكورة أعلاه، تسود قواعد اتحاد كرة القدم.