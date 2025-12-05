إعلان

المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

09:01 م 05/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب 2022 (1) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب 2022 (1) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي المغرب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب 2022 (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب البرازيل (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب البرازيل 2_6
  • عرض 9 صورة
    منتخب البرازيل
  • عرض 9 صورة
    منتخب البرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، والتي أجريت مساء اليوم الجمعة في مركز جون إف كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع المنتخب المغربي في مجموعة نارية خلال النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

وجاء المنتخب البرازيلي على رأس المجموعة الثالثة، مع أسود الأطلس إلى جانب منتخبى اسكتلندا وهايتي.

ودخل المنتخب المغربي القرعة من التصنيف الثاني، ليجاور مجموعة من المنتخبات الكبرى التي جاءت في نفس المستوى، مثل كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويحمل أسود الأطلس ذكريات تاريخية من مونديال قطر 2022، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة كأس العالم منتخب المغرب منتخب البرازيل المغرب ضد البرازيل مونديال 2026 كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر