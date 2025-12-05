المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم 2026

الصقور ضد الماتادور.. مجموعة قوية لـ السعودية في مونديال أمريكا 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، والتي أجريت مساء اليوم الجمعة في مركز جون إف كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع المنتخب المغربي في مجموعة نارية خلال النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

وجاء المنتخب البرازيلي على رأس المجموعة الثالثة، مع أسود الأطلس إلى جانب منتخبى اسكتلندا وهايتي.

ودخل المنتخب المغربي القرعة من التصنيف الثاني، ليجاور مجموعة من المنتخبات الكبرى التي جاءت في نفس المستوى، مثل كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويحمل أسود الأطلس ذكريات تاريخية من مونديال قطر 2022، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة.