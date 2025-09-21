الموعد والمرشحين ..كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

"بينها السيتي أمام الأرسنال" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - يوسف محمد:

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، يكتب التاريخ في كرة القدم، بعدما نجح في تسجيل هدفين في فوز فريقه النصر أمس على حساب الرياض بالدوري السعودي.

وحقق النصر السعودي أمس الفوز، على حساب نظيره الرياض بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي.

وبثنائية رونالدو في مرمى الرياض، رفع عدد الأهداف الذي سجلها طوال مشواره في كرة القدم، إلى الهدف رقم 945 في كافة البطولات ومع مختلف الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي أيضًا.

كما رفع النجم البرتغالي عدد أهدافه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، إلى الهدف رقم 77، ليعادل رقم عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق والذي يمتلك نفس العدد من الأهداف.

وبات النجم البرتغالي ثاني الهدافين التاريخيين للنصر في الدوري السعودي، بالتساوي مع عبد الرزاق حمد الله برصيد 77 هدفا لكلا منهما، خلف المتصدر محمد السهلاوي مهاجم الفريق السابق، صاحب 103 هدفا مع النصر في الدوري.

ورفع رونالدو عدد مساهماته التهديفية مع النصر في الدوري السعودي، إلى 93 مساهمة تهديفية، ليصبح أكثر لاعب أجنبي في التاريخ مساهمة بالأهداف مع النصر في الدوري، متفوقا على حمد الله صاحب ال 91 هدفا.

ويذكر أن النجم البرتغالي رفع عدد أهدافه في بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي 2025-2026، إلى الهدف رقم 3 في ثلاث مباريات بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة