مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

2 2
17:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 2
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 3
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

3 تمريرات حاسمة تفصل صلاح عن رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي

10:05 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (1)
  • عرض 11 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (7)
  • عرض 11 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (14)
  • عرض 11 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (10)
  • عرض 11 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح تمريرة الهدف الأول للريدز، والذي سجله ريان جرافينبيرش في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

ورفع المصري رصيده إلى 89 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، محتلا المركز التاسع بالتساوي مع جيمس ميلنر.

ويفصل صلاح 3 تمريرات حاسمة فقط من أجل أن يصبح ثامن أكثر من مرر في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول منافسه كريستال بالاس يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26

الأسرع في التاريخ.. حارس مرمى تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول ليفربول وإيفرتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة