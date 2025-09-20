3 تمريرات حاسمة تفصل صلاح عن رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي

أعلى 10 لاعبين متابعة على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

كتب - محمد القرش:

ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح تمريرة الهدف الأول للريدز، والذي سجله ريان جرافينبيرش في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

ورفع المصري رصيده إلى 89 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، محتلا المركز التاسع بالتساوي مع جيمس ميلنر.

ويفصل صلاح 3 تمريرات حاسمة فقط من أجل أن يصبح ثامن أكثر من مرر في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول منافسه كريستال بالاس يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

خطوة جديدة نحو المجد 👑 pic.twitter.com/1k15Umbn3f — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2025

اقرأ أيضًا:

صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26

الأسرع في التاريخ.. حارس مرمى تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا (فيديو)