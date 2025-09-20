صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26

أعلى 10 لاعبين متابعة على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

كتب - محمد القرش:

حقق المحترف المصري محمد صلاح 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مباريات مع ليفربول في جميع مسابقات موسم 2025/26.

وأصبح صلاح رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، حيث سجل 188 هدفا خلال 305 مباراة.

وبالتمريرة الحاسمة التي قدمها في فوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم السبت، أصبح ثاني أكثر من ساهم بالأهداف مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 275 مساهمة (186 هدفا، و89 تمريرة حاسمة).

5 أرقام قياسية لصلاح في الموسم الجديد

- رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 188 هدفا

- ثاني أكثر من ساهم بالأهداف مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 275 مساهمة (186 هدفا، و89 تمريرة حاسمة).

- ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا بـ 74 مشاركة.

- أول لاعب يسجل ويصنع خلال الـ 6 دقائق الأولى بدوري أبطال أوروبا.

- الهداف التاريخي العاشر لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفا.