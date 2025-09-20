صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26
كتب - محمد القرش:
حقق المحترف المصري محمد صلاح 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مباريات مع ليفربول في جميع مسابقات موسم 2025/26.
وأصبح صلاح رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، حيث سجل 188 هدفا خلال 305 مباراة.
وبالتمريرة الحاسمة التي قدمها في فوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم السبت، أصبح ثاني أكثر من ساهم بالأهداف مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 275 مساهمة (186 هدفا، و89 تمريرة حاسمة).
5 أرقام قياسية لصلاح في الموسم الجديد
- رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 188 هدفا
- ثاني أكثر من ساهم بالأهداف مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 275 مساهمة (186 هدفا، و89 تمريرة حاسمة).
- ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا بـ 74 مشاركة.
- أول لاعب يسجل ويصنع خلال الـ 6 دقائق الأولى بدوري أبطال أوروبا.
- الهداف التاريخي العاشر لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفا.
