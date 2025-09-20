موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و إيفرتون

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

