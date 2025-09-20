مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

02:27 ص السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (3)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (2)
  • عرض 6 صورة
    ليفربول وأتليتكو (9) (1)
  • عرض 6 صورة
    ليفربول وأتليتكو (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و إيفرتون

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضًا:

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف