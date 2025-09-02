كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا نشاطًا مكثفًا، حيث تسابقت الأندية لحسم صفقات مهمة قبل غلق نافذة القيد، وجاءت أبرز التحركات في إنجلترا، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، لتعيد تشكيل خريطة الموسم الكروي الجديد.

ويقدم "مصراوي"، أبرز الصفقات التي تمّت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الدوريات الأوروبية كالتالي:

ليفربول يخطف ألكسندر إيزاك في صفقة تاريخية

أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك قادمًا من نيوكاسل، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يُغلق باب الحراسة: دوناروما بديلًا لإيدرسون

بعد رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشه التركي، تحرك مانشستر سيتي بسرعة للتعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 30 مليون يورو.

إيدرسون ينضم إلى فنربخشه رسميًا

فنربخشه التركي أعلن رسميًا التوقيع مع الحارس إيدرسون من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 11 مليون جنيه إسترليني.

أكانجي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة

أكمل المدافع السويسري مانويل أكانجي انتقاله من مانشستر سيتي إلى إنتر ميلان بنظام الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

تشيلويل يغادر تشيلسي متجهًا إلى فرنسا

رحل الظهير الأيسر بن تشيلويل عن صفوف تشيلسي وانضم إلى ستراسبورج الفرنسي في صفقة انتقال دائم، دون الكشف عن تفاصيل المقابل المالي.

أبرز الانتقالات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

جورج ميكاوتادزي انتقل من ليون إلى فياريال مقابل 31 مليون يورو.

يوفنتوس تعاقد مع إدون زجيروفا من ليل مقابل 14.3 مليون يورو.

برايتون أعار أليسون أو رايلي إلى مارسيليا مقابل 2 مليون يورو.

وست هام أتم صفقة انتقال نايف أكرد إلى مارسيليا مقابل 23 مليون يورو.

ديلان باكوا رحل من ستراسبورج إلى نوتنجهام فورست.

بييرو هينكابي انتقل من باير ليفركوزن إلى أرسنال مقابل 52 مليون يورو.

نيكولاس جاكسون أُعير من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ مع خيار شراء بـ65 مليون يورو.

بونافيس أُعير من ليفركوزن إلى فيردر بريمن.

