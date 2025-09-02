منتخب مصر يحصد كأس العالم للأطفال بلا مأوى.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

كتب - محمد القرش:

حقق منتخب مصر لقب بطولة كأس العالم للأطفال بلا مأوى، بعد فوزها على البرتغال بنتيجة 4:3 في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر فاز على المكسيك حامل اللقب في ربع النهائي، قبل أن يفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي، وحصد البطولة على حساب البرتغال.

الفريق اللي سافر من مصر هو منتخب تم تكوينه من خلال "نفس" وهي منظمة غير هادفة للربح هدفها تأهيل الشباب والأطفال المعرضين للخطر من أجل الدخول في المجتمع مرة أخرى.

وتأسست المنظمة في عام 2013، حيث كونوا أول فريق ومنتخب لمصر من خلال التواصل مع الجمعيات ومراكز الشباب، والمشاركة في كأس العالم لأطفال الشوارع في عام 2014.

وتقام بطولة كأس العالم للأطفال بلا مأوى سنويا، بمشاركة ما يقارب من 50 دولة.