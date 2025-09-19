فريق عربي.. الوجهة المحتملة لخوسيه ريبيرو مدرب الأهلي السابق

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو يقترب من القيادة الفنية لأحد الفرق العربية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لشبكة "idiskitimes" الجنوب إفريقية، فإن المدرب الإسباني المدرب الأسبق للنادي الأهلي مرشح للانضمام إلى فريق الرجاء المغربي.

وأضافت الشبكة أن النادي المغربي يفاضل بين 3 أسماء لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خوسيه ريبيرو وجوزيف زينباور وفاضلو دافيدس.

وكان ريبيرو رحل عن النادي الأهلي بسبب سوء النتائج، حيث خاض 7 مواجهات مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية والدوري الممتاز (فوز، خسارتين، 4 تعادلات).

وسبق أن أعلن الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني.