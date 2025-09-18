الموت يفجع خوان بيزيرا لاعب الزمالك في وفاة جدته

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، وفاة جدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر اللاعب رسالة وداع لجدته التي وافتها المنية، وكتب عبر انستجرام: " اليوم أودع جدتي، واحدة من أهم الأشخاص في حياتي، كنت أنت من ربيتني من علمتني أول القيم من أعطاني الحنان والرعاية والحب كما لا يمكن أن تعطي إلا الجدة".

وواصل: " شكرًا لك على كل شيء يا نانا على حبك لي مثل ابنك، لإعطائي كل ما تستطيعين حتى عندما لم يكن لدي شيء، إرثك يعيش بداخلي، وأعدك أن أحترمه كل يوم".

وتابع بيزيرا: "منذ أن كنت صغيرة، كنت دائما هناك تفعل رغباتي وتسعى دائما من أجلي من الصعب جدا تقبل رحيلك لتعلم أنني لن أسمع صوتك بعد الآن أو أشعر بعناقك أو أراك تبتسم... يؤلم أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات".

وأضاف اللاعب: "بداخلي ستعيشين في كل ذكرى وسأخبر ابنتي كم كنتِ لي رائعة شكرًا على كل شيء نانا لكونك حضورك، لكونك قوة، لكونك حبًا نقي مودتك بنيت ما أنا عليه، وسأحمله معي إلى الأبد، ارقد بسلام. أحبك اليوم وغدا وإلى الأبد.

