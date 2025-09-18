مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع خوان بيزيرا لاعب الزمالك في وفاة جدته

10:12 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك من استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وأثيوبيا
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    البرازيلي ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، وفاة جدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر اللاعب رسالة وداع لجدته التي وافتها المنية، وكتب عبر انستجرام: " اليوم أودع جدتي، واحدة من أهم الأشخاص في حياتي، كنت أنت من ربيتني من علمتني أول القيم من أعطاني الحنان والرعاية والحب كما لا يمكن أن تعطي إلا الجدة".

وواصل: " شكرًا لك على كل شيء يا نانا على حبك لي مثل ابنك، لإعطائي كل ما تستطيعين حتى عندما لم يكن لدي شيء، إرثك يعيش بداخلي، وأعدك أن أحترمه كل يوم".

وتابع بيزيرا: "منذ أن كنت صغيرة، كنت دائما هناك تفعل رغباتي وتسعى دائما من أجلي من الصعب جدا تقبل رحيلك لتعلم أنني لن أسمع صوتك بعد الآن أو أشعر بعناقك أو أراك تبتسم... يؤلم أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات".

وأضاف اللاعب: "بداخلي ستعيشين في كل ذكرى وسأخبر ابنتي كم كنتِ لي رائعة شكرًا على كل شيء نانا لكونك حضورك، لكونك قوة، لكونك حبًا نقي مودتك بنيت ما أنا عليه، وسأحمله معي إلى الأبد، ارقد بسلام. أحبك اليوم وغدا وإلى الأبد.

إقرأ أيضًا..

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا وفاة جدة خوان بيزيرا بيزيرا الزمالك وفاة جدة لاعب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون