أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على نظيره الإيطالي أتالانتا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من: ماركينيوس كوريا في الدقيقة 3، كفاراتسخيليا في الدقيقة 39، نونو مينديش في الدقيقة 51، جونتشالو راموس في الدقيقة 1+90.

وأهدر برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز نجح الفريق الفرنسي في حصاد أول ثلاثة نقاط له في أولي مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

النادي الباريسي لا يكف عن التهديف 😳



باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثالث ضد أتالانتا، عن طريق نونو مينديز ⭐



◾ بي إس جي 3️⃣➖0️⃣ أتالانتاpic.twitter.com/DtDnDTnpy5 — EPL World (@EPLworld) September 17, 2025

برادلي باركولا لم يسبق له أن قام بتنفيذ ركلة جزاء على الأطلاق 🇫🇷



اليوم قرر الفرنسي تنفيذ الركلة الأولى بمسيرته، أهدرها بهذا الشكل 🤦‍♂️pic.twitter.com/32PNfOi9mt — EPL World (@EPLworld) September 17, 2025

أحد أجمل أهداف الموسم؟ 😳



خفيتشا كفاراتسخيليا بمجهود فردي متميز يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام أتالانتا ⭐pic.twitter.com/jlJd0Lo5oF — EPL World (@EPLworld) September 17, 2025