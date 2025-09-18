أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا في دوري أبطال أوروبا
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - محمد عبد السلام:
حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على نظيره الإيطالي أتالانتا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، في دوري أبطال أوروبا.
أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من: ماركينيوس كوريا في الدقيقة 3، كفاراتسخيليا في الدقيقة 39، نونو مينديش في الدقيقة 51، جونتشالو راموس في الدقيقة 1+90.
وأهدر برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
وبهذا الفوز نجح الفريق الفرنسي في حصاد أول ثلاثة نقاط له في أولي مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.
النادي الباريسي لا يكف عن التهديف 😳— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثالث ضد أتالانتا، عن طريق نونو مينديز ⭐
◾ بي إس جي 3️⃣➖0️⃣ أتالانتاpic.twitter.com/DtDnDTnpy5
برادلي باركولا لم يسبق له أن قام بتنفيذ ركلة جزاء على الأطلاق 🇫🇷— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
اليوم قرر الفرنسي تنفيذ الركلة الأولى بمسيرته، أهدرها بهذا الشكل 🤦♂️pic.twitter.com/32PNfOi9mt
أحد أجمل أهداف الموسم؟ 😳— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
خفيتشا كفاراتسخيليا بمجهود فردي متميز يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام أتالانتا ⭐pic.twitter.com/jlJd0Lo5oF
🇫🇷⚽— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول في شباك أتالانتا مبكرًا، بأقدام القائد ماركينيوس ©️
📌 بي إس جي 1️⃣➖0️⃣ أتالانتا pic.twitter.com/qCov9xJOxL
فيديو قد يعجبك: