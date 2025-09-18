مباريات الأمس
أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

12:26 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على نظيره الإيطالي أتالانتا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من: ماركينيوس كوريا في الدقيقة 3، كفاراتسخيليا في الدقيقة 39، نونو مينديش في الدقيقة 51، جونتشالو راموس في الدقيقة 1+90.

وأهدر برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز نجح الفريق الفرنسي في حصاد أول ثلاثة نقاط له في أولي مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

