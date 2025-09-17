كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اسم وكيل اللاعبين آدم وطني، الساعات الماضية، مشهد الجدل في الأوساط الكروية المصرية، بعد تصريحاته النارية ضد إدارة النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يشتبك فيها وكيل اللاعبين مع إدارة القلعة الحمراء، إذ سبق وأثار أزمة أخرى تتعلق برحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وكيل اللاعبين آدم وطني كالتالي:

- هو وكيل لاعبين، مصري الأصل فرنسي الجنسية، يُقيم في فرنسا.

- شريك لوكيل اللاعبين المصري المعروف أحمد يحيى

- لعب دورًا بارزًا في انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى نيس الفرنسي في صيف العام الماضي.

- يُعد أحد وكلاء مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني.

- شارك في صفقة انتقال كريم بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي، مستفيدًا من علاقته القوية باللاعب وشقيقه جريسي.

- كان له دور في انتقال النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي في 2023.

- ظهر اسمه لأول مرة في الكرة المصرية خلال صفقة انتقال مصطفى محمد من الزمالك إلى الدوري الفرنسي.

- جلب عرضًا من نادي لوهافر الفرنسي لضم محمد عبد الله جناح الأهلي ومنتخب الشباب.

