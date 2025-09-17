مباريات الأمس
"بسبب إسرائيل".. إسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026

07:15 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أثار باتكسي لوبيز المتحدث باسم حزب العمال في إسبانيا، الجدل بالإشارة إلى إمكانية عدم مشاركة بلاده في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال مشاركة المنتخب الإسرائيلي.

وأشار لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى احتمالية انسحاب المنتخب الإسباني من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، وأن الحكومة الإسبانية يمكن أن تصوت للانسحاب من المونديال إذا تأهل المنتخب الإسرائيلي.

وعلق باتكسي على إمكانية الانسحاب من مونديال 2026، في حال تمكن منتخب الكيان الصهيوني من الصعود للبطولة، حيث قال: "سنقيم هذا الوضع في الوقت المناسب".

ويشارك المنتخب الإسرائيلي في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "النرويج، إيطاليا، إستونيا ومولدوفا" ويحتل المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويذكر أن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، كان قد أعلن في وقت سابق إلى ضرورة إبعاد إسرائيل من المشاركة في البطولات الدولية، بسبب ما يحدث في غزة مثل ما تم التعامل به مع روسيا.

منتخب إسبانيا المنتخب الإسرائيلي كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 إنسحاب إسبانيا من كأس العالم
