دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

نتائج مباريات أمس الثلاثاء والقنوات الناقلة

01:21 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مباراة مارسيليا وريال مدريد

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، والبطولات القارية، أمس الثلاثاء، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس الثلاثاء، فوز ريال مدريد على نظيره مارسيليا، بينما حسم التعادل مباراة يوفنتوس وبروسيا دورتموند.

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو ضد ارسنال - (0-2)

آيندهوفن ضد يونيون سانت - (1-3)

يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند - (4-4)

ريال مدريد ضد أولمبيك مارسيليا - (2-1)

بنفيكا ضد كرباج أجدام - (2-3)

توتنهام ضد فياريال - (1-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

ملبورن سيتي ضد سانفريس هيروشيما - (0-2)

ماتشيدا ضد سيؤول - (1-1)

غانجوون ضد شنغهاي - (2-1)

بوريرام ضد جوهور - (2-1)

شباب الأهلي ضد تراكتورسازي - (1-1)

الهلال ضد الدحيل - (2-1)

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد دوري أبطال آسيا
