كتب - يوسف محمد:

سجل اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، رقما تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ريال مدريد الإسباني بعد تواجده في التشكيل الأساسي للملكي أمام مارسيليا اليوم الثلاثاء.

وأعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مارسيليا، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد اللاعب الأرجنتيني الشاب ماستانتونو للمرة الأولى.

وبمشاركة ماستنانتونو أساسيا في مباراة الريال ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا، بات أصغر لاعب في التاريخ يشارك مع الملكي، في بطولة دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عاما و33 يوما.

وتخطى اللاعب الأرجنتيني زميله بالفريق إندريك، الذي شارك رفقة الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاما و73 يوما.

