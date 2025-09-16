مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

جميع المباريات

أول أهداف دوري أبطال أوروبا 2025/2026.. يونيون سانت يضرب أيندهوفن بعد 9 دقائق

09:06 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    خلال مباراة يونيون سانت وآيندهوفن (2)
background

كتب – محمد عبد السلام:

تُقام حاليًا مباراة آيندهوفن الهولندي أمام نظيره البلجيكي يونيون سانت جيلواز، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتمكن فريق يونيون سانت من تسجيل أول أهداف البطولة عن طريق اللاعب بروميس دافيد، من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، ليكتب اسمه كصاحب أول أهداف النسخة الجديدة من البطولة.

ولم يكتفِ الفريق البلجيكي بهذا التقدم، بل أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب أيت الحاج، الذي سدد كرة قوية لم يتمكن حارس آيندهوفن من التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون سانت بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة المؤقتة، يتصدر الفريق البلجيكي جدول ترتيب دوري الأبطال حتى الآن، بانتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.

وإليكم فيديو أهداف مباراة يونيون سانت جيلواز وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا:

دوري أبطال أوربا أول هدف في البطولة يونيون سانت آيندهوفن
