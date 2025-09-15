كتب ـ يوسف محمد:

لفتت الحكمة الإسبانية إليانا فيرنانديز، الأنظار بشكل كبير خلال تواجدها في مباراة الهلال أمام القادسية، في الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتواجدت فيرنانديز، كحكم مساعد "حكمة راية" خلال مباراة الهلال والقادسية، في المباراة التي أدارها الإسباني خوان مونيرا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونالت إليانا فيرنانديز، إشادات واسعة من جانب خبراء التحكيم وكذلك الجماهير السعودية بعد المستوى المميز، التي ظهرت به خلال مباراة الهلال والقادسية بالدوري.

من هي إليانا فيرنانديز حكمة مباراة الهلال والقادسية؟

وتبلغ إليانا من العمر 35 عامَا، فهى من مواليد يوليو عام 1990 بمدينة أوفييدو الإسبانية.

وبدأت فيرنانديز مسيرتها التحكيمية بعمر 16 عامًا، حيث بدأت في عام 2006 بالتواجد في مباريات الفئات السنية المختلفة، قبل أن تحصل على الشارة الدولية في عام 2019.

وتمكنت إليانا في عام 2020، من الصعود للتحكيم في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن تتمكن بعد أقل من عامين فقط من التواجد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، لتصبح ثانِ حكمة إسبانية في التاريخ تتواجد في مباريات بهذه المسابقة.

وإليانا تواجدت في العديد من المباريات والمسابقات الكبرى، إذا تواجدت في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، بالإضافة إلى التواجد في مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتعد إليانا هى أول حكمة في التاريخ تتواجد في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

إشادة بأداء إليانا في مباراة الهلال والقادسية

وعلق الحكم الدولي المصري السابق، سمير عثمان، عبر قناة "إم بي سي أكشن"، على أداء إليانا قائلا: "إليانا كانت ممتازة في المباراة، سوف تتواجد في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما بالمغرب".

وأضاف: "من الواضح أن إليانا تتمتع بشخصية قوية، نجحت في احتساب كل حالات التسلل بشكل صحيح".

ومن جانبه أشاد الحكم محمد فودة بأداء إليانا: "أدائها كان ممتاز في المباراة، تحركاتها على الخط جيدة، أتمنى أن نشاهد الحكام الرجال في مستواها".

