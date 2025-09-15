مواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس سان جيرمان.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع أهلي جدة السعودي على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في بطولة كأس الإنتركونتيننتال (المباراة الثانية)

وجاء ذلك بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

مواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس

والفائز من تلك المواجهة (المباراة الثانية)، يلاقي المنتصر من ديربي الأمريكتين الذي سيقام يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في المواجهة الثالثة.

وتقام تلك مواجهة ديربي الأمريكتين بين فريق كروز أزول الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية والذي سيتم تأكيده في 29 نوفمبر.

والفائز من المباراة الثالثة سيتأهل إلى المواجهة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.