مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
16:45

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

مواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس سان جيرمان.. ما القصة؟

09:30 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز ضد أوكلاند (1)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (4)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (5)
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (5)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (2)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (1)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (3)
  • عرض 11 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 11 صورة
    باريس سان جيرمان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع أهلي جدة السعودي على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في بطولة كأس الإنتركونتيننتال (المباراة الثانية)

وجاء ذلك بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

مواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس

والفائز من تلك المواجهة (المباراة الثانية)، يلاقي المنتصر من ديربي الأمريكتين الذي سيقام يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في المواجهة الثالثة.

وتقام تلك مواجهة ديربي الأمريكتين بين فريق كروز أزول الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية والذي سيتم تأكيده في 29 نوفمبر.

والفائز من المباراة الثالثة سيتأهل إلى المواجهة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وباريس بيراميدز بيراميدز وأوكلاند سيتي باريس سان جيرمان بيراميدز وأهلي جدة كأس ليبرتادوريس كأس الإنتركونتيننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
فيديو أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
سحب ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي