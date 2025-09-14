نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس السبت
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت أمس السبت الموافق 13 سبتمبر العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إثارة وندية كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.
وفاز فريق أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، بينما حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبرينتفورد بنتيجة 2-2.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
أرسنال ضد نوتنجهام فورست - (3-0)
نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - (1-0)
إيفرتون ضد أستون فيلا - (0-0)
بورنموث ضد برايتون - (2-1)
فولهام ضد ليدز يونايتد - (1-0)
كريستال بالاس ضد سندرلاند - (0-0)
وست هام يونايتد ضد توتنهام - (0-3)
برينتفورد ضد تشيلسي - (2-2)
