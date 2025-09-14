مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس السبت

01:47 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (2)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (3)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس السبت الموافق 13 سبتمبر العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إثارة وندية كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز فريق أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، بينما حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبرينتفورد بنتيجة 2-2.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أرسنال ضد نوتنجهام فورست - (3-0)
نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - (1-0)
إيفرتون ضد أستون فيلا - (0-0)
بورنموث ضد برايتون - (2-1)
فولهام ضد ليدز يونايتد - (1-0)
كريستال بالاس ضد سندرلاند - (0-0)
وست هام يونايتد ضد توتنهام - (0-3)
برينتفورد ضد تشيلسي - (2-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي لدوري الإنجليزي لدوري الإنجليزي أمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام