تأجيل افتتاح كامب نو بعد أعمال التجديدات.. ما القصة؟

تلقت جماهير نادي برشلونة صدمة جديدة بعدما أعلن النادي الكتالوني تأجيل عودته المرتقبة إلى ملعب "كامب نو"، بعد الفشل في الحصول على تراخيص، وذلك عقب أعمال تجديده التي وصلت تكلفتها إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.

وأشار النادي أنه تقرر نقل مباراة الفريق المقبلة أمام فالنسيا إلى ملعب يوهان كرويف الصغير، الذي لا يتجاوز سعته 6 آلاف متفرج.

وكان من المنتظر أن يخوض البارسا أولى مبارياته على الملعب التاريخي بعد فترة التوقف الدولي، إلا أن إدارة النادي لم تتمكن من الحصول على الترخيص اللازم من مجلس مدينة برشلونة.

أوضح النادي الإسباني في بيانه أنه يعمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية المطلوبة لإعادة فتح الملعب، مؤكداً تقديره لصبر الجماهير وتفهمها.

ورغم تحديد مواجهة خيتافي يوم 21 سبتمبر الجاري كموعد جديد للعودة، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى وجود شكوك قوية بشأن إمكانية إقامة اللقاء في "كامب نو"، مع ترجيحات باستمرار اللعب على ملعب يوهان كرويف.