هجرة غير شرعية.. وفاة لاعب عراقي في تركيا بحادث مأساوي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي البصرة العراقي اليوم الجمعة، وفاة باسل سعد اللاعب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إثر حادث غرق في تركيا.

وجاء بيان النادي كالتالي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم نادي نفط البصرة الرياضي وكافة منتسبيه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة لاعبنا السابق باسل سعد، الذي وافته المنية إثر حادث غرقٍ مؤسف في تركيا".

وأضاف: "لقد فقدنا شاباً خلوقاً ومحبوباً خدم نادينا بإخلاص، وسيبقى اسمه وذكراه حاضرة في قلوبنا جميعا".

واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب العراقي هاجر إلى تركيا بطريقة غير شرعية.