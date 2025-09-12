مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

هجرة غير شرعية.. وفاة لاعب عراقي في تركيا بحادث مأساوي

03:55 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

وفاة باسل سعد اللاعب الأسبق لفريق البصرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي البصرة العراقي اليوم الجمعة، وفاة باسل سعد اللاعب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إثر حادث غرق في تركيا.

وجاء بيان النادي كالتالي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم نادي نفط البصرة الرياضي وكافة منتسبيه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة لاعبنا السابق باسل سعد، الذي وافته المنية إثر حادث غرقٍ مؤسف في تركيا".

وأضاف: "لقد فقدنا شاباً خلوقاً ومحبوباً خدم نادينا بإخلاص، وسيبقى اسمه وذكراه حاضرة في قلوبنا جميعا".

واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب العراقي هاجر إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة لاعب عراقي هجرة غير شرعية تركيا باسل سعد وفاة باسل سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| الخطيب يعلن رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي
* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد