ذكرت تقارير صحفية أن لاعب التنس جيمي، شقيق السير آندي موراي، انفصل عن زوجته بعد زواج دام 15 عاما.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن جيمي، البالغ من العمر 39 عامًا، انضم إلى تطبيق مواعدة المشاهير "رايا" وأنشأ ملفا شخصيا باستخدام صورة له وهو يلعب التنس مع السير آندي (شقيقه).

ويصف بطل جراند سلام سبع مرات، نفسه على الموقع بأنه رياضي "يسافر حول العالم للعب التنس".

وقال صديق مقرب للاعب لصحيفة "ذا صن" : "إنه وضع محزن للغاية، إنهم يبذلون جهودًا كبيرة لجعل العلاقة بينهما ودية قدر الإمكان في هذه المرحلة".

وأضاف: "بدأ جيمي في التحرك نحو مقابلة شخص جديد من خلال التسجيل في مواقع المواعدة"، حيث أكد المتحدث باسم جيمي، المصنف الأول عالميا سابقا في الزوجي، خبر الطلاق عندما اتصلت به صحيفة "ذا صن".

يُذكر أن التقى جيمي بأليخاندرا، عندما كانت طالبة تدرس إدارة الأعمال في لندن في عام 2008، وتزوج الثنائي بعد عامين في مسقط رأس جيمي في دانبلين في اسكتلندا، في حفل خاص للعائلة والأصدقاء.