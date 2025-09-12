أسطورة توتنهام ونجم إنجلترا السابق يعلن إصابته بالسرطان

كتب - محمد القرش:

كشف جراهام روبرتس أسطورة توتنهام ومنتخب إنجلترا الأسبق أنه يخضع لعلاج من سرطان البروستاتا.

وخاض المدافع البالغ من العمر 66 عاما 278 مباراة مع توتنهام بين عامي 1980و1986، وحقق ثلاثة ألقاب كبرى مع النادي.

وأوضح روبرتس على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يخضع لعلاج إشعاعي وعلاج كيميائي داخلي، وناشد الجمهور بالمشاركة في مسيرة مع ابنته لجمع الأموال لمكافحة سرطان البروستاتا.

وكتب روبرتس: "أتلقى علاجا إشعاعيا داخليا لسرطان البروستاتا، وأود أن أجمع المال لهذه الجمعية الخيرية".

وكتبت هولي، ابنة روبرتس: "يخضع والدي جراهام روبرتس حاليا للعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي لسرطان البروستاتا".

وأضافت: "يقتل سرطان البروستاتا رجلاً كل 45 دقيقة، أي ما يعادل نصف مباراة كرة قدم. لكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك".

وواصلت: "في شهر أكتوبر هذا، سأشارك في حملة Prostate United من خلال السير لمسافة 5 كيلومترات كل يوم مع زملائي من مشجعي كرة القدم للمساعدة في إنقاذ حياة الرجال".

واختتمت: "سوف يحاول الأب أيضًا المشي كل أسبوع بعد العلاج، ساهموا في تمويل أبحاث تُنقذ حياة الرجال وعائلاتهم المُصابين بهذا المرض، شكرًا لكم".