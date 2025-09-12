مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

أسطورة توتنهام ونجم إنجلترا السابق يعلن إصابته بالسرطان

12:00 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جراهام روبرتس مع ابنته
  • عرض 3 صورة
    جراهام روبرتس أسطورة توتنهام (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف جراهام روبرتس أسطورة توتنهام ومنتخب إنجلترا الأسبق أنه يخضع لعلاج من سرطان البروستاتا.

وخاض المدافع البالغ من العمر 66 عاما 278 مباراة مع توتنهام بين عامي 1980و1986، وحقق ثلاثة ألقاب كبرى مع النادي.

وأوضح روبرتس على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يخضع لعلاج إشعاعي وعلاج كيميائي داخلي، وناشد الجمهور بالمشاركة في مسيرة مع ابنته لجمع الأموال لمكافحة سرطان البروستاتا.

وكتب روبرتس: "أتلقى علاجا إشعاعيا داخليا لسرطان البروستاتا، وأود أن أجمع المال لهذه الجمعية الخيرية".

وكتبت هولي، ابنة روبرتس: "يخضع والدي جراهام روبرتس حاليا للعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي لسرطان البروستاتا".

وأضافت: "يقتل سرطان البروستاتا رجلاً كل 45 دقيقة، أي ما يعادل نصف مباراة كرة قدم. لكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك".

وواصلت: "في شهر أكتوبر هذا، سأشارك في حملة Prostate United من خلال السير لمسافة 5 كيلومترات كل يوم مع زملائي من مشجعي كرة القدم للمساعدة في إنقاذ حياة الرجال".

واختتمت: "سوف يحاول الأب أيضًا المشي كل أسبوع بعد العلاج، ساهموا في تمويل أبحاث تُنقذ حياة الرجال وعائلاتهم المُصابين بهذا المرض، شكرًا لكم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراهام روبرتس توتنهام منتخب إنجلترا سرطان منتخب إنجلترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب