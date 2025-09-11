كتب- محمد عبدالهادي:

نشر نادي الصفاقسي التونسي، المنضم لصفوفه حديثًا الثنائي على معلول ظهير أيسر الأهلي السابق، وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق، وذلك في أول مران للثنائي معًا.

وشارك الحساب الرسمي لفريق الصفاقسي التونسي مقطع فيديو وصور لمعلول و المثلوثي وهما يخوضان تدريبات منفردة في مقر النادي استعادًا للدوري.

وظهر الثنائي وهما يخوضا تدريبات تأهيلية، كما بدا عليهما للتجهيز لاحتفال خاص يجمع بينهما.

وكان معلول قد انضم لفريق الصفاقسي التونسي بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي، كما انضم المثلوثي في الميركاتو الصيفي الأخير بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.