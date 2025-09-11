"يديرها والده".. عمر مرموش يؤسس شركة رياضية في بريطانيا .. ما القصة؟

كتب - محمد عبد السلام:

كشفت بيانات هيئة التجارة البريطانية عن تأسيس عمر مرموش النجم المصري المحترف بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لشركة خاصة بالإدارة الرياضية في المملكة المتحدة، وذلك بعد انتقاله إلى النادي في يناير 2025.

وبحسب السجلات الرسمية، تم تسجيل الشركة تحت اسم OM7 Promotions Limited بتاريخ 24 يناير 2025، بصفتها شركة بريطانية ذات مسؤولية محدودة (Private Limited Company)، وتحمل الرقم التجاري 16205970.

شركة مرموش في انجلترا

لا تزال الشركة في مراحلها التأسيسية الأولى؛ فلم تقدم بعد ـ بحسب تقارير صحفية ـ أي حسابات مالية، كما لم تسجل رقم ضريبة القيمة المضافة (VAT).

ولكن الأمر طبيعي بخصوص الشركات حديثة التأسيس، وتصنف OM7 Promotions Limited ضمن فئة الشركات الصغيرة جدًا (Micro Company)، إذ تشير البيانات إلى أن إيراداتها السنوية تقل عن مليون جنيه إسترليني، ولا يتجاوز إجمالي أصولها 500 ألف جنيه، بينما يعمل بها أقل من عشرة موظفين.

ووفقًا لبيانات موقع Endole المتخصص في متابعة السجل التجاري البريطاني، فإن الشركة تتمتع بوضع قانوني نشط منذ تأسيسها، دون وجود أي مخالفات أو تأخيرات إدارية.

من يدير شركة عمر مرموش في بريطانية؟

تشير السجلات إلى وجود مديرين اثنين فقط في الشركة، وكلاهما يحملان الجنسية المصرية:

عمر خالد مرموش: مقيم في المملكة المتحدة، وهو لاعب كرة القدم المعروف.

خالد محمد عبدالسلام محمود مرموش: مقيم في مصر، وهو والد اللاعب.

ولكن حتى الآن، لم تعلن الشركة عن موقع إلكتروني أو وسيلة تواصل رسمية، كما لم توضح السجلات نوع النشاط التجاري بشكل تفصيلي، سوى أنها مسجلة ضمن فئة "Promotions"، ما يشير إلى أن نشاطها قد يكون متعلقًا بترويج وإدارة الأعمال المرتبطة بالرياضة.

مرموش يسير على خطى صلاح

وتحمل الشركة الاسم التجاري OM7، وهو ما يعكس الأحرف الأولى من اسم عمر مرموش ورقمه المفضل "7" في نادي مانشستر سيتي، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعه محمد صلاح سابقًا، حيث أنشأ شركة لإدارة أنشطته التجارية في بريطانيا تحت اسم MS11، نسبة إلى اسمه ورقمه الشهير مع ليفربول.