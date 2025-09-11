أكثر تكاملًا.. مدرب ريال مدريد السابق يفضل محمد صلاح عن رونالدو

كتبت-هند عواد:

فضل الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب ريال مدريد وليفربول السابق، المصري محمد صلاح لاعب الريدز، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ولعب رونالدو 24 مباراة تحت القيادة الفنية لرافاييل بينيتيز في ريال مدريد، فيما لم يدرب الإسباني محمد صلاح.

وقال بينيتيز في تصريحات نقلها موقع "سبورت سكيدا": "حينما نتحدث عن المهاجمين، ربما يكون رونالدو الأفضل في إنهاء الهجمات، لكن صلاح أكثر تكاملًا، في النهاية أعرف ما ستنتهي إليه هذه العملية من الاختيارات "رونالدو ضد ميسي"، لذلك سأفضل اختيار النجم المصري على رونالدو".

