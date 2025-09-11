مباريات الأمس
أكثر تكاملًا.. مدرب ريال مدريد السابق يفضل محمد صلاح عن رونالدو

04:58 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    محمد صلاح ورونالدو
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو مهاجم النصر
كتبت-هند عواد:

فضل الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب ريال مدريد وليفربول السابق، المصري محمد صلاح لاعب الريدز، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ولعب رونالدو 24 مباراة تحت القيادة الفنية لرافاييل بينيتيز في ريال مدريد، فيما لم يدرب الإسباني محمد صلاح.

وقال بينيتيز في تصريحات نقلها موقع "سبورت سكيدا": "حينما نتحدث عن المهاجمين، ربما يكون رونالدو الأفضل في إنهاء الهجمات، لكن صلاح أكثر تكاملًا، في النهاية أعرف ما ستنتهي إليه هذه العملية من الاختيارات "رونالدو ضد ميسي"، لذلك سأفضل اختيار النجم المصري على رونالدو".

