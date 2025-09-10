كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، لقاءً بين حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ولاعب الزمالك السابق الذي يتولى منصب مدير المنتخب البوركينابي حاليًا.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

والتقى حسام حسن بالبوركينابي محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ومدير منتخب بوركينا فاسو حاليًا، على هامش اللقاء، وجمعهما عناق.

ولعب محمد كوفي تحت قيادة حسام حسن في الزمالك، خلال الفترة من 30 يوليو 2014 حتى 2 أكتوبر من نفس العام.

