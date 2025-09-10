مباريات الأمس
في جهاز المنافس.. عناق بين حسام حسن ومحترف الزمالك السابق في لقاء مصر وبوركينا فاسو (صورة)

12:22 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

حسام حسن مدرب منتخب مصر (8)

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، لقاءً بين حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ولاعب الزمالك السابق الذي يتولى منصب مدير المنتخب البوركينابي حاليًا.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

والتقى حسام حسن بالبوركينابي محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ومدير منتخب بوركينا فاسو حاليًا، على هامش اللقاء، وجمعهما عناق.

عناق حسام حسن ومحمد كوفي

ولعب محمد كوفي تحت قيادة حسام حسن في الزمالك، خلال الفترة من 30 يوليو 2014 حتى 2 أكتوبر من نفس العام.

حسام حسن عناق حسام حسن ومحمد كوفي مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر
