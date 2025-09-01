فاجأ المدافع الإسباني بصفوف مونتيري المكسيكي سيرجيو راموس متابعيه بإطلاقه فيديو كليب لأغنية تحمل اسم "Cibeles".

وظهر راموس خلال الفيديو كليب الذي حصد مليون مشاهدة في قرابة 24 ساعة وهو يتواجد في ميدان السيبيليس الشهير بمدريد الذي كان يشهد احتفالات فريقه السابق ريال مدريد بالبطولات.

وتضمن الفيديو كليب لقطات لراموس خلال فترة لعبه بقميص ريال المدريد.

وقال راموس خلال الأغنية: "لم أرغب أبدا في الرحيل، لكن طُلب مني ذلك.. هناك أشياء ما زالت تؤلمني حتى الآن"، في إشارة إلى خروجه الذي وصفه سابقا بأنه من أصعب لحظات مسيرته.

راموس صاحب الـ 39 عاماً سبق وخاض أكثر من تجربة موسيقية مثل تعاونه مع فرقة لوس ياكيس في أغنية "Don’t Contradict Me"، ومع المغني الإسباني ديماركو فلامنكو في "Another Star in Your Heart".

وشارك المدافع الإسباني بقميص نادي مونتيري خلال الموسم الجاري بـ 7 مباريات سجل خلالها هدفاً وحصل على 5 بطاقات صفراء خلال 630 دقيقة لعب.

