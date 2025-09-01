مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مليون مشاهدة في 24 ساعة".. راموس يفاجيء محبيه بـ "فيديو كليب"

10:01 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فيديو كليب راموس
  • عرض 7 صورة
    فيديو كليب راموس
  • عرض 7 صورة
    فيديو كليب راموس
  • عرض 7 صورة
    فيديو كليب راموس
  • عرض 7 صورة
    فيديو كليب راموس
  • عرض 7 صورة
    f.elconfidencial.فيديو كليب راموس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاجأ المدافع الإسباني بصفوف مونتيري المكسيكي سيرجيو راموس متابعيه بإطلاقه فيديو كليب لأغنية تحمل اسم "Cibeles".

وظهر راموس خلال الفيديو كليب الذي حصد مليون مشاهدة في قرابة 24 ساعة وهو يتواجد في ميدان السيبيليس الشهير بمدريد الذي كان يشهد احتفالات فريقه السابق ريال مدريد بالبطولات.

وتضمن الفيديو كليب لقطات لراموس خلال فترة لعبه بقميص ريال المدريد.

وقال راموس خلال الأغنية: "لم أرغب أبدا في الرحيل، لكن طُلب مني ذلك.. هناك أشياء ما زالت تؤلمني حتى الآن"، في إشارة إلى خروجه الذي وصفه سابقا بأنه من أصعب لحظات مسيرته.

راموس صاحب الـ 39 عاماً سبق وخاض أكثر من تجربة موسيقية مثل تعاونه مع فرقة لوس ياكيس في أغنية "Don’t Contradict Me"، ومع المغني الإسباني ديماركو فلامنكو في "Another Star in Your Heart".

وشارك المدافع الإسباني بقميص نادي مونتيري خلال الموسم الجاري بـ 7 مباريات سجل خلالها هدفاً وحصل على 5 بطاقات صفراء خلال 630 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
"لا يتوقف عن العمل".. رونالدو يخطف الأنظار مع جورجينا بصورتين على الطائرة

"ظهر بجانب عواد".. من هو مشجع الزمالك الوفي الذي خطف الأنظار في مباراة وادي دجلة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو كليب راموس راموس ريال مدريد كليب Cibeles
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص