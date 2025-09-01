رغم إيقافه.. إبراهيم حسن يكشف سبب استدعاء مروان عطية لمنتخب مصر

كتب - محمد القرش:

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها باستاد القاهرة بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

وأوضح إبراهيم عبر المركز الإعلامي للمنتخب أنه تم ضم مروان لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي والاطمئنان عليه طبيا، وتم استدعائه لتجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر.

ويخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام إثيوبيا يوم 5 بإستاد القاهرة ثم مباراة بوركينا يوم 9 بإستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة السابعة و الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.