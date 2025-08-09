مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

0 0
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

يتضمن صلاح.. ليفربول يعلن إنتاج فيلم جديد

05:25 م السبت 09 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، إنتاج فيلم جديد بعنوان "أبطال 24-25: القصة من الداخل".

وذكر بيان ليفربول، أن الفيلم سيكون من إنتاج النادي، لكواليس انتصار الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25.

وسيكون الفيلم متاحا لجميع أعضاءRed Video اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 أغسطس، ويتضمن مقابلات مع اللاعبين ومدرب الفريق الهولندي أني سلوت.

وسيتضمن الفيلم لقاءات مع كل من، فيرجيل فان ديك ومحمد صلاح وأليسون بيكر وآخرون، كما يكرم الراحل ديوجو جوتا.

ليفربول محمد صلاح فان دايك
