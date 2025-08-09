يتضمن صلاح.. ليفربول يعلن إنتاج فيلم جديد

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، إنتاج فيلم جديد بعنوان "أبطال 24-25: القصة من الداخل".

وذكر بيان ليفربول، أن الفيلم سيكون من إنتاج النادي، لكواليس انتصار الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25.

وسيكون الفيلم متاحا لجميع أعضاءRed Video اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 أغسطس، ويتضمن مقابلات مع اللاعبين ومدرب الفريق الهولندي أني سلوت.

وسيتضمن الفيلم لقاءات مع كل من، فيرجيل فان ديك ومحمد صلاح وأليسون بيكر وآخرون، كما يكرم الراحل ديوجو جوتا.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

3 مكاسب للزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا