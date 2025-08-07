مباريات الأمس
4 صور لجلسة تصوير محمد صلاح الخاصة بدوري أبطال أوروبا

07:24 م الخميس 07 أغسطس 2025
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 3
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 2
كتب - نهى خورشيد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير خاصة للدولي المصري محمد صلاح نجم صفوف ليفربول الإنجليزي.

وجاءت جلسة التصوير لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر انطلاق النسخة الجديدة منهما بعد انتهاء الدوري التمهيدي المقام خلال الفترة من 19 أغسطس حتى 27 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، تصدر صلاح قائمة المرشحين لجائزة البالون دور التى تم الكشف عنها صباح اليوم الخميس، وجاء ذلك تألقه مع الريدز خلال الموسم الماضي ومساهمته في تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأثنين 22 سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد صلاح دوري أبطال أوروبا ليفربول الكرة الذهبية جلسة تصوير صلاح
