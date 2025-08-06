مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"مرموش يقترب من صلاح".. كم يتقاضى النجوم الأفارقة أسبوعياً؟

11:23 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 19 صورة
    رياض محرز
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 19 صورة
    خاليدو كوليبالي
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 19 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 19 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 19 صورة
    سيباستيان هالر
  • عرض 19 صورة
    فرانك كيسيه
  • عرض 19 صورة
    محمد قدوس
  • عرض 19 صورة
    إدوارد ميندي
  • عرض 19 صورة
    بيير-إيمريك أوباميانج
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 19 صورة
    سيرجيو جيراسي
  • عرض 19 صورة
    إدريسا جاي
  • عرض 19 صورة
    نصير مزراوي
  • عرض 19 صورة
    إسماعيل بن ناصر
  • عرض 19 صورة
    عبدولاي دوكوري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أصبح نجوم القارة السمراء من أبرز الوجوه في عالم الساحرة المستديرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، ويتابع أخبارهم ملايين الجماهير حول العالم.

ودفع النجوم الأفارقة المتابعين على مدار العقدين الماضيين لمتابعتهم ومشاهدة مواهبهم، بجانب حرصهم على معرفة العقود الضخمة الذي يحصلون عليها في كبرى الأندية حول العالم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تصنيف أعلى 20 لاعباً أجراً في العالم، استنادًا إلى الراتب الأسبوعي باليورو، وذلك حسب شبكة lentedesportiva العالمية..

1- الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي، 976,389 يورو- أسبوعياً.

2- السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، 748,195 يورو - أسبوعياً.

3- السنغالي خاليدو كوليبالي قائد دفاع الهلال السعودي، 649,055 يورو - أسبوعياً.

4- المصري محمد صلاح نجم ليفربول، 413,000 يورو- أسبوعياً.

5- المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، 348,100 يورو - أسبوعياً.

6- النيجيري فيكتور أوسيمين نجم جالطة سراي، 295,000 يورو- أسبوعياً.

7- المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الطائر، 272,154 يورو- أسبوعياً.

8- الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الأهلي السعودي، 262,869 يورو- أسبوعياً.

9- الغاني إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو – 213,235 يورو - أسبوعياً.

10- السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلى السعودي، 205,751 يورو - أسبوعياً.

11- المغربي ياسين بونو حارس عرين الهلال، 187,048 يورو - أسبوعياً.

12- الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية السعودي، 186,859 يورو - أسبوعياً.

13- الغاني محمد قدوس لاعب خط وسط توتنهام، 177,000 يورو - أسبوعياً.

14- الغيني سيرجيو جيراسي مهاجم شتوتجارت، 176,386 يورو - أسبوعياً.

15- المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن مانشستر يونايتد، 159,300 يورو - أسبوعياً.

16- الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند، 158,989 يورو - أسبوعياً.

17- المالي عبدولاي دوكوري لاعب وسط إيفرتون، 153,400 يورو - أسبوعياً.

18- السنغالي إدريسا جاي لاعب ارتكاز إيفرتون، 141,600 يورو - اسبوعياً.

19- المغربي إبراهيم دياز موهبة ريال مدريد، 136,359 يورو - أسبوعياً.

20- الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان، 131,685 يورو - أسبوعياً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النجوم الأفارقة كم يتقاضى النجوم الأفارقة أسبوعياً محمد صلاح عمر مرموش رياض محرز ياسين بونو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم