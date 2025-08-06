كتب - نهى خورشيد

أصبح نجوم القارة السمراء من أبرز الوجوه في عالم الساحرة المستديرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، ويتابع أخبارهم ملايين الجماهير حول العالم.

ودفع النجوم الأفارقة المتابعين على مدار العقدين الماضيين لمتابعتهم ومشاهدة مواهبهم، بجانب حرصهم على معرفة العقود الضخمة الذي يحصلون عليها في كبرى الأندية حول العالم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تصنيف أعلى 20 لاعباً أجراً في العالم، استنادًا إلى الراتب الأسبوعي باليورو، وذلك حسب شبكة lentedesportiva العالمية..

1- الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي، 976,389 يورو- أسبوعياً.

2- السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، 748,195 يورو - أسبوعياً.

3- السنغالي خاليدو كوليبالي قائد دفاع الهلال السعودي، 649,055 يورو - أسبوعياً.

4- المصري محمد صلاح نجم ليفربول، 413,000 يورو- أسبوعياً.

5- المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، 348,100 يورو - أسبوعياً.

6- النيجيري فيكتور أوسيمين نجم جالطة سراي، 295,000 يورو- أسبوعياً.

7- المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الطائر، 272,154 يورو- أسبوعياً.

8- الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الأهلي السعودي، 262,869 يورو- أسبوعياً.

9- الغاني إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو – 213,235 يورو - أسبوعياً.

10- السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلى السعودي، 205,751 يورو - أسبوعياً.

11- المغربي ياسين بونو حارس عرين الهلال، 187,048 يورو - أسبوعياً.

12- الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية السعودي، 186,859 يورو - أسبوعياً.

13- الغاني محمد قدوس لاعب خط وسط توتنهام، 177,000 يورو - أسبوعياً.

14- الغيني سيرجيو جيراسي مهاجم شتوتجارت، 176,386 يورو - أسبوعياً.

15- المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن مانشستر يونايتد، 159,300 يورو - أسبوعياً.

16- الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند، 158,989 يورو - أسبوعياً.

17- المالي عبدولاي دوكوري لاعب وسط إيفرتون، 153,400 يورو - أسبوعياً.

18- السنغالي إدريسا جاي لاعب ارتكاز إيفرتون، 141,600 يورو - اسبوعياً.

19- المغربي إبراهيم دياز موهبة ريال مدريد، 136,359 يورو - أسبوعياً.

20- الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان، 131,685 يورو - أسبوعياً.