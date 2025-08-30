مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، لويس كاسترو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوكسير ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة نانت وأوكسير

ويستضيف فريق نانت نظيره أوكسير عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجاري للدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا.

أرقام مصطفى محمد مع نانت موسم 2025/26

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري بقميص نانت في مباراتين بالدوري بواقع 169 دقيقة لعب ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

ترتيب نانت و أوكسير في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز الخامس عشر بدون نقاط فيما يحتل فريق أوكسير المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة نقاط.

