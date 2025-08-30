جوائز مالية ضخمة غير مسبوقة لدوري أبطال أوروبا 2025/26

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الجوائز المالية الضخمة لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، حيث ستحصل الأندية الـ36 المشاركة على رسوم ثابتة بالإضافة إلى مكافآت بناءً على نتائجها.

وأعلن يويفا رسميًا عن تفاصيل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، الذي يشهد انطلاق مرحلته الموسعة بمشاركة 36 ناديا، حيث تؤكد هذه الأرقام بقاء هذه البطولة الأكثر ربحية في عالم كرة القدم.

سيحصل كل نادٍ على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو عند بلوغ مرحلة الدوري، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الفرق على 2.1 مليون يورو عن كل فوز، و700 ألف يورو عن كل تعادل.

وترتفع المكافآت في أدوار خروج المغلوب: ستحصل الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 على 11 مليون يورو، بينما ستحصل الأندية التي تلعب في الأدوار الإقصائية قبل دور الـ 16 على مليون يورو.

وسيحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو إضافية، بينما سيحصل المتأهلون إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو.

وسيحصل المتأهلون إلى النهائي، الذي سيُقام في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست في 30 مايو 2026، على 18.5 مليون يورو، بينما سيحصل الفائز على 6.5 مليون يورو إضافية كجائزة مالية.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظام مكافآت التصنيف لمرحلة الدوري، بقيمة مبدئية قدرها 275,000 يورو لكل مركز.

ويتقاضى النادي الأقل تصنيفًا على هذا المبلغ، بينما يمكن أن يحصل الفريق الأعلى تصنيفًا على ما يصل إلى 9.9 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، خُصص 30 مليون يورو للأندية التي شاركت في التصفيات، أما الأندية التي خرجت من التصفيات قبل بلوغ مرحلة الدوري، فستحصل على تعويض قدره 4.29 مليو يورو.

وسيُوزع يويفا 3.317 مليار يورو على جميع المسابقات الأوروبية هذا الموسم، حيث خُصص 2.467 مليار يورو (74.38%) منها لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، و565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليون يورو (8.60%) لدوري المؤتمرات الأوروبية.