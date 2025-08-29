مباريات الأمس
أرني سلوت يتحدث عن إصابات ليفربول أمام أرسنال

01:46 م الجمعة 29 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن إصابات الريدز قبل مواجهة أرسنال، المقرر لها مساء الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لا توجد مخاوف جديدة بشأن الإصابات، كونور برادلي وأليكسيس ماك أليستر تدربا هذا الأسبوع، فيرجيل فان ديك أصبح جاهزًا لمواجهة أرسنال".

وأضاف: "لا، لا أعتقد أن لدي أي مخاوف جديدة بشأن اللياقة البدنية خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أعتقد أن الشيء الإيجابي هو أن كونور برادلي لم يحصل إلا على جلسة تدريبية واحدة أو اثنتين قبل مباراة نيوكاسل، لقد تدرب هذا الأسبوع طوال الأسبوع - حسنًا ليس طوال الأسبوع حيث لا يزال هناك يومان متبقيان".

واختتم: "عاد ماك أليستر للتدريبات أيضًا، لذا لا أعتقد أننا تعرضنا لأي إصابات خلال تلك المباراة أمام نيوكاسل. وفيرجيل بخير أيضًا".

أرني سلوت ليفربول وأرسنال ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
