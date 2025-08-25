مباريات الأمس
صلاح و29 مرشحا.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025

12:15 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    المرشحون لجائزة الكرة الذهبية (4)
    المرشحون لجائزة الكرة الذهبية (6)
    المرشحون لجائزة الكرة الذهبية (3)
    المرشحون لجائزة الكرة الذهبية (2)
    المرشحون لجائزة الكرة الذهبية (5)
كتب - محمد القرش:

أيام تفصلنا عن إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

ويقام الحفل يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعُلن عن 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم المنقضي 2024/25، حيث ضمت القائمة محمد صلاح و9 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان.

30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينها - باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

